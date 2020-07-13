Начало новой недели: взгляды аналитиков Citi на мировые рынки капитала

Основным событием текущей недели, вероятно, станет старт сезона корпоративной отчетности в США, отмечается в аналитических материалах Citi. Участники рынка ожидают снижения корпоративных прибылей во втором квартале на 45%. Аналитики Citi полагают, что снижение может оказаться еще сильнее. Наибольшие снижения прибыли прогнозируются в секторах энергетики и производства товаров второстепенного значения. Тем не менее, аналитики полагают, что слабые данные за второй квартал станут низшей точкой, после которой начнется восстановление корпоративных прибылей на фоне перезапуска экономики.

Ремдесивир запустил новую волну оптимизма

Новая волна оптимизма появилась на фоне сообщений компании Gilead Sciences об исследованиях ее препарата Ремдесивир. Они показали, что риски смертельного исхода у пациентов с наиболее тяжелой формой заболевания снижаются приблизительно на 62% по сравнению со стандартными методами лечения без Ремдесивира. Подобные сообщения, по мнению аналитиков Citi, могут оказать дополнительную поддержку акциям сектора здравоохранения, а также акциям определенных циклических секторов, позитивная динамика которых будет сильно зависеть от возобновления экономической активности.

Позитивный взгляд на сектор здравоохранения

Аналитики Citi сохраняют позитивный взгляд на акции сектора здравоохранения. Они считают, что развитие сектора - долгосрочный тренд, который на фоне пандемии становится еще более актуальным. Также аналитики позитивно смотрят на американские акции циклических секторов компаний с малой и средней капитализацией, которые могут получить хороший импульс для роста после перезапуска экономики.

США и Китай: обеспокоенность инвесторов не снижается

Обеспокоенность участников рынка вызывают отношения между США и Китаем. Согласно сообщениям в СМИ, Трамп обвинил Китай в том, что он не смог остановить распространение COVID-19. Также президент США заявил, что сейчас даже не думает о заключении 2-й фазы торговой сделки, поскольку отношения между странами сильно испорчены. В дополнение к этому стоит отметить, что торговый дефицит США продолжает расти. Согласно опубликованным 2 июля данным сальдо торгового баланса США в мае составило -54.6 млрд. долларов. Аналитики Citi отмечают, что ухудшение показателя произошло из-за того, что в последние месяцы экспорт в США снижался быстрее импорта.

Несмотря на эскалацию напряженности в отношениях между США и Китаем, акции Китая и Гонконга в июле показывают положительную динамику. Аналитики Citi связывают это с уверенностью участников рынка в перспективах восстановления экономики Китая после смягчения жестких карантинных ограничений. В долгосрочной перспективе аналитики позитивно смотрят на рынок акций развивающихся стран Азии на фоне роста потребления и появления новых технологий, в том числе, в секторе здравоохранения.