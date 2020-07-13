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13 июля 2020 года 19:21
Начало новой недели: взгляды аналитиков Citi на мировые рынки капитала
Основным событием текущей недели, вероятно, станет старт сезона корпоративной отчетности в США, отмечается в аналитических материалах Citi. Участники рынка ожидают снижения корпоративных прибылей во втором квартале на 45%. Аналитики Citi полагают, что снижение может оказаться еще сильнее. Наибольшие снижения прибыли прогнозируются в секторах энергетики и производства товаров второстепенного значения. Тем не менее, аналитики полагают, что слабые данные за второй квартал станут низшей точкой, после которой начнется восстановление корпоративных прибылей на фоне перезапуска экономики. Ремдесивир запустил новую волну оптимизма Новая волна оптимизма появилась на фоне сообщений компании Gilead Sciences об исследованиях ее препарата Ремдесивир. Они показали, что риски смертельного исхода у пациентов с наиболее тяжелой формой заболевания снижаются приблизительно на 62% по сравнению со стандартными методами лечения без Ремдесивира. Подобные сообщения, по мнению аналитиков Citi, могут оказать дополнительную поддержку акциям сектора здравоохранения, а также акциям определенных циклических секторов, позитивная динамика которых будет сильно зависеть от возобновления экономической активности. Позитивный взгляд на сектор здравоохранения Аналитики Citi сохраняют позитивный взгляд на акции сектора здравоохранения. Они считают, что развитие сектора - долгосрочный тренд, который на фоне пандемии становится еще более актуальным. Также аналитики позитивно смотрят на американские акции циклических секторов компаний с малой и средней капитализацией, которые могут получить хороший импульс для роста после перезапуска экономики. США и Китай: обеспокоенность инвесторов не снижается Обеспокоенность участников рынка вызывают отношения между США и Китаем. Согласно сообщениям в СМИ, Трамп обвинил Китай в том, что он не смог остановить распространение COVID-19. Также президент США заявил, что сейчас даже не думает о заключении 2-й фазы торговой сделки, поскольку отношения между странами сильно испорчены. В дополнение к этому стоит отметить, что торговый дефицит США продолжает расти. Согласно опубликованным 2 июля данным сальдо торгового баланса США в мае составило -54.6 млрд. долларов. Аналитики Citi отмечают, что ухудшение показателя произошло из-за того, что в последние месяцы экспорт в США снижался быстрее импорта. Несмотря на эскалацию напряженности в отношениях между США и Китаем, акции Китая и Гонконга в июле показывают положительную динамику. Аналитики Citi связывают это с уверенностью участников рынка в перспективах восстановления экономики Китая после смягчения жестких карантинных ограничений. В долгосрочной перспективе аналитики позитивно смотрят на рынок акций развивающихся стран Азии на фоне роста потребления и появления новых технологий, в том числе, в секторе здравоохранения.
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14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.13 июля 2020 года 18:00
Julius Baer продолжает отдавать предпочтение акциям США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей
Американские акции с начала июня немного отставали от своих европейских аналогов после возобновления опасений, связанных с эпидемией коронавируса в США, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики банка продолжают утверждать, что COVID-19 будет временной проблемой, и американские акции в... читать дальше
.13 июля 2020 года 17:25
ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и поставил на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд Invesco China Technology ETF (прежнее название Guggenheim China Technology... читать дальше
.13 июля 2020 года 15:00
Цены на нефть к середине минувшей недели отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок... читать дальше
.13 июля 2020 года 13:47
Траектория восстановления мировой экономики может оказаться более пологой, чем ожидается - "ВТБ Капитал"
Все продолжают надеяться на V-образное восстановление мировой экономики, однако велика вероятность, что, несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, его траектория в обозримом будущем окажется более пологой, чем хотелось бы, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "S&P... читать дальше
.13 июля 2020 года 13:00
Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи снизился вслед за ценами на нефть. На котировки... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:59
Спотовая цена на золото, наконец, вырвалась выше 1800 долл. США за унцию, что ей уже дважды не удавалось - в последний раз в 2012 году, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. Одновременно и серебро пробило сопротивление на уровне 18,4... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:30
Нефть Brent, вероятно, останется в 3 квартале зажатой примерно между 35 и 45 долл. США за баррель, отмечается в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. "Нефть марок WTI и Brent, сделав в последние недели несколько неудачных попыток прорвать уровни... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:10
Ограниченное предложение позволяет нефтяным котировкам находиться на высоких уровнях - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром понедельника падают, но при этом ограниченное предложение позволяет котировкам находиться на высоких уровнях, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Число нефтяных буровых установок в США продолжает снижаться и на прошлой неделе достигло 181... читать дальше
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