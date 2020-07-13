Российский рынок акций на неделе, вероятно, будет следовать за динамикой глобальных рынков - Альфа-банк

Российский рынок акций на неделе, вероятно, будет следовать за динамикой глобальных рынков, говорится в обзоре Альфа-банка.

Тем не менее, аналитики банка считают, что российскому рынку крайне требуются новые катализаторы.

"После ралли на 60% с минимумов марта до начала июня индекс РТС с июня движется в боковом тренде, как и большинство мировых аналогов, - отмечают эксперты Альфа-банка. - По данным агентства MSCI Россия, вес акций российских компаний в институциональных фондах превышал вес компаний других стран, а российский рынок акций был в лидерах роста в первой половине этого года среди аналогов с EM - инвесторов привлекали в Россию взвешенная бюджетная политика и низкий уровень внешнего долга. Тем не менее, последние две недели наблюдался рекордный приток средств в китайские компании, вес которых в портфелях фондов был ниже в сравнении с другими странами EM. Приток средств в китайскую экономику связан с тем, что сейчас инвесторы рассчитывают на весьма быстрое ее восстановление".

Несмотря на приток средств в фонды EM за последние две недели, в России сейчас наблюдается отток средств фондов. На этой неделе спросом, по мнению аналитиков Альфа-банка, вероятно, по-прежнему будут пользоваться акции металлургических компаний (EVR, SVST, NLMK, MMK), особенно если Китай представит сильную макростатистику. В центре внимания инвесторов будет и Газпром, так как газовый концерн завтра представит свои финансовые результаты за 1К20; кроме того, 16 июля наступает экс-дивидендная дата по акциям Газпрома - дивидендная доходность за 2019 г. составит 7,6%, исходя из последней цены закрытия.

"Трудно сказать, сможет ли сохраниться ралли компаний золотодобывающего сектора (POG, PLZL, POLY, HGM), хотя цены на золото по-прежнему превышают $1 800/унцию и, как ожидается, будут расти и далее. Компании TMT-сектора (MAIL, YNDX, RTKM, MTSS) - хорошая защитная инвестиция при текущей конъюнктуре рынка на фоне максимального роста инфицированных во многих странах. MNOD и ALRS, вероятно, будут испытывать давление на этой неделе - MNOD из-за экологических проблем, ALRS - из-за снижения спроса на алмазы", - прогнозируют эксперты банка.