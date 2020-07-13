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Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS GM открыл новую торговую идею в рамках pair trade: "Лонг в GDR ЛУКОЙЛа против ADR Газпрома"
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13 июля 2020 года 19:11
BCS GM открыл новую торговую идею в рамках pair trade: "Лонг в GDR ЛУКОЙЛа против ADR Газпрома"
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы открываем парную торговую идею "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" против ADR "Газпрома" с ожидаемой доходностью выше 15% на горизонте трех месяцев. У "ЛУКОЙЛа" статус одной из лучших идей в секторе, тогда как для "Газпрома" второй и третий кварталы 2020 года могут стать худшими периодами за последние пятнадцать лет с точки зрения поставок газа в Европу", - пишут эксперты.
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14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.13 июля 2020 года 18:00
Julius Baer продолжает отдавать предпочтение акциям США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей
Американские акции с начала июня немного отставали от своих европейских аналогов после возобновления опасений, связанных с эпидемией коронавируса в США, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики банка продолжают утверждать, что COVID-19 будет временной проблемой, и американские акции в... читать дальше
.13 июля 2020 года 17:25
ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и поставил на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд Invesco China Technology ETF (прежнее название Guggenheim China Technology... читать дальше
.13 июля 2020 года 15:00
Цены на нефть к середине минувшей недели отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок... читать дальше
.13 июля 2020 года 13:47
Траектория восстановления мировой экономики может оказаться более пологой, чем ожидается - "ВТБ Капитал"
Все продолжают надеяться на V-образное восстановление мировой экономики, однако велика вероятность, что, несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, его траектория в обозримом будущем окажется более пологой, чем хотелось бы, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "S&P... читать дальше
.13 июля 2020 года 13:00
Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи снизился вслед за ценами на нефть. На котировки... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:59
Спотовая цена на золото, наконец, вырвалась выше 1800 долл. США за унцию, что ей уже дважды не удавалось - в последний раз в 2012 году, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. Одновременно и серебро пробило сопротивление на уровне 18,4... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:30
Нефть Brent, вероятно, останется в 3 квартале зажатой примерно между 35 и 45 долл. США за баррель, отмечается в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. "Нефть марок WTI и Brent, сделав в последние недели несколько неудачных попыток прорвать уровни... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:10
Ограниченное предложение позволяет нефтяным котировкам находиться на высоких уровнях - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром понедельника падают, но при этом ограниченное предложение позволяет котировкам находиться на высоких уровнях, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Число нефтяных буровых установок в США продолжает снижаться и на прошлой неделе достигло 181... читать дальше
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