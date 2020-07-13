BCS GM открыл новую торговую идею в рамках pair trade: "Лонг в GDR ЛУКОЙЛа против ADR Газпрома"

BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева.

"Мы открываем парную торговую идею "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" против ADR "Газпрома" с ожидаемой доходностью выше 15% на горизонте трех месяцев. У "ЛУКОЙЛа" статус одной из лучших идей в секторе, тогда как для "Газпрома" второй и третий кварталы 2020 года могут стать худшими периодами за последние пятнадцать лет с точки зрения поставок газа в Европу", - пишут эксперты.