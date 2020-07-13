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13 июля 2020 года 18:00
Julius Baer продолжает отдавать предпочтение акциям США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей
Американские акции с начала июня немного отставали от своих европейских аналогов после возобновления опасений, связанных с эпидемией коронавируса в США, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики банка продолжают утверждать, что COVID-19 будет временной проблемой, и американские акции в будущем продолжат показывать динамику выше рынка из-за лучших перспектив роста прибылей ввиду сильного влияния на американский рынок компаний - "цифровых победителей". "Акции еврозоны с конца мая показывали динамику лучше своих американских аналогов, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - Основной причиной недостаточной эффективности индекса S&P 500 является продолжающийся рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в ряде южных штатов США, включая Калифорнию, Техас и Флориду. Перспектива создания кризисного фонда в размере 750 млрд евро для стран-членов еврозоны и беспрецедентные меры реагирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) также благоприятствуют акциям еврозоны". Некоторые участники рынка указывают на привлекательные оценки акций еврозоны по сравнению с аналогами из США. Аналитики Julius Baer также ожидают дальнейшего роста акций еврозоны, но продолжают отдавать предпочтение рынку США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей. "Введение широкомасштабных карантинных мер маловероятно, так как проведение тестов и отслеживание оказались более эффективны для того, чтобы держать вирус под контролем, - указывает Патрик Ланг. - Основной причиной более благоприятных перспектив роста рынка США является сильная зависимость S&P 500 от "цифровых победителей". В целом, около 38% компаний из списка S&P 500 связаны с темой цифровизации (интерактивные медиа, интернет-ритейл, технологии и цифровые развлечения) по сравнению с примерно 10% в еврозоне и 3% в Великобритании. В результате этого за последние 20 лет американские акции опережали акции еврозоны и панъевропейских стран большую часть времени, когда глобальные технологические акции демонстрировали динамику выше рынка".
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14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.13 июля 2020 года 17:25
ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и поставил на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд Invesco China Technology ETF (прежнее название Guggenheim China Technology... читать дальше
.13 июля 2020 года 15:00
Цены на нефть к середине минувшей недели отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок... читать дальше
.13 июля 2020 года 13:47
Траектория восстановления мировой экономики может оказаться более пологой, чем ожидается - "ВТБ Капитал"
Все продолжают надеяться на V-образное восстановление мировой экономики, однако велика вероятность, что, несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, его траектория в обозримом будущем окажется более пологой, чем хотелось бы, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "S&P... читать дальше
.13 июля 2020 года 13:00
Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи снизился вслед за ценами на нефть. На котировки... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:59
Спотовая цена на золото, наконец, вырвалась выше 1800 долл. США за унцию, что ей уже дважды не удавалось - в последний раз в 2012 году, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. Одновременно и серебро пробило сопротивление на уровне 18,4... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:30
Нефть Brent, вероятно, останется в 3 квартале зажатой примерно между 35 и 45 долл. США за баррель, отмечается в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. "Нефть марок WTI и Brent, сделав в последние недели несколько неудачных попыток прорвать уровни... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:10
Ограниченное предложение позволяет нефтяным котировкам находиться на высоких уровнях - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром понедельника падают, но при этом ограниченное предложение позволяет котировкам находиться на высоких уровнях, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Число нефтяных буровых установок в США продолжает снижаться и на прошлой неделе достигло 181... читать дальше
.13 июля 2020 года 10:34
Несмотря на то, что в пятницу цены на нефть не удержались на траектории снижения, аналитики Промсвязьбанка все же продолжают ждать ослабления импульса в сырье, говорится в обзоре банка. "Во-первых, заканчивается повышенное сокращение добычи от ОПЕК+, в июле квоты будут меньше, а значит рынок... читать дальше
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