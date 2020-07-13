Среднесрочные локальные факторы поддержки рубля слабы - ING Bank

Среднесрочные локальные факторы поддержки рубля слабы, отмечается в обзоре ING Bank.

Аналитики банка в своей оценке ситуации учитывают снижение продаж валюты в рамках бюджетного правила со $140-150 млн до ~$80 млн/сутки и обнуление текущего счета в 2К20 при сохранении высокого оттока капитала капитала ($12,1 млрд в 2К20).