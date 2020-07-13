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13 июля 2020 года 15:00
Ожидаемое совещание ОПЕК+ станет "гвоздем программы" текущей недели - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Цены на нефть к середине минувшей недели отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок ожиданиями на рост добычи от ОПЕК+, то прирост цены, скорее, был связан с сообщениями об успешных испытаниях нового лекарства от COVID-19, полагает начальник аналитического отдела ИК Николай Подлевских. "Это уже не первый всплеск надежды на восстановление спроса на нефть, связанный с появлением нового лекарства, - напоминает Н. Подлевских. - Однако вирус пока по-прежнему терзает мир и, судя по росту числа заболеваний, сдаваться без боя не собирается. Здесь будет еще много интересных и важных поворотов, включая новые всплески и осложнения, сильного влияния на экономические связи и даже развитие идеи о поиске виноватых. (В связи с предстоящими выборами в США и очень бодрым разрастанием эпидемии в стране такие идеи действительно могут заиграть новыми красками). А что касается лекарств и прививок, то до реального воздействия на динамику эпидемии еще пока далеко. Так что в дальнейшем воздействие от новых сообщений ("волки-волки") "вакцина - лекарство - вакцина" постепенно будет девальвироваться, и далее будет меньше влиять на поведение цен". Другое дело - реальные изменения баланса спроса и предложения, из таких более реальных изменений как раз, по мнению эксперта ИК, можно выделить предстоящее решение намеченного на 15 июля онлайн обсуждения ОПЕК+ дальнейшей динамики ограничений добычи. Как сообщила газета Wall Street Journal, с августа на фоне постепенного восстановления спроса на нефть Саудовская Аравия и большинство участников сделки ОПЕК+ поддержали идею постепенно наращивать нефтедобычу. Фактически по данным Bloomberg речь идет о выходе на обозначавшиеся еще при принятии плана графика уровня сокращений в 7,7 Мб/д вместо работавших в мае-июле ограничений в 9,7 Мб/д. И это было бы наиболее естественным вариантом в условиях ожидаемого роста спроса, полагает аналитик инвесткомпании. "Таким образом, на рынке уже в августе могут появиться дополнительные 2 Мб/д, - допускает Н. Подлевских. - Могут возникнуть еще нюансы с добровольными ограничениями Саудовской Аравии, которые тоже могут быть отозваны по случаю предполагаемого роста спроса. (Относительный оптимизм производителей совпадает с пятничным отчетом Международного энергетического агентства, показывающим, что наихудшее влияние коронавируса на мировой спрос на нефть осталось позади). Понятно, что ожидаемое от ОПЕК+ решение о появлении дополнительных 2 Мб/д нефти на рынке может повлиять на цены". Однако эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" полагает, что и помимо заседания ОПЕК+ предстоящая неделя будет весьма интересной для рынков. В первую очередь это старт сезона отчетности по итогам 2 квартала. Доходы компаний во втором квартале ожидаемо покажут сильный провал. По прогнозам корпоративный сектор США за второго квартала может показать двукратное снижение суммарной прибыли. Хотя есть некоторые отрасли, которые не пострадали. В первую очередь, это неизменная инфраструктура, включая коммунальное хозяйство и т.д. "Есть компании, которые за время ограничений даже поправили свои дела, - подчеркивает Н. Подлевских. - Это поставки различного медицинского оборудования и средств эпидемиологической защиты. Очень интересно будет узнать динамику продаж компаний, занимавшихся доставкой еды и других продуктов, интернет магазинов, компаний поставщиков программного обеспечения. Важные подробности изменившейся картины мира будут появляться по мере выхода отчетных данных компаний, а затем и подведение макроэкономических итогов 2 квартала".
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