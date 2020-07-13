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13 июля 2020 года 14:32
ЦБ РФ, скорее всего, не изменит ключевую ставку до конца года - BCS Global Markets
ЦБ РФ до конца года менять ставку с текущего уровня в 4,5% не будет, говорится в обзоре BCS Global Markets. "Ослабление курса рубля с конца июня было ожидаемым: причиной стала фиксация прибыли частью инвесторов в ОФЗ после резкого снижения ставки ЦБ, - отмечает эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Свою лепту также внесла геополитика и стремление некоторых участников рынка захеджировать будущие риски через сокращение позиций в высокорисковых активах – на последнее косвенно также указывает продолжающийся рост котировок золота. Тем не менее, динамика валютного курса рубля на протяжении последних торговых сессий указывает на то, что пик продаж рубля возможно уже остался позади". По мнению В. Тихомирова, изменения в объемах валютных торгов и уровня ликвидности в банковской системе говорят о том, что пик продаж рубля пришелся на 7-8 июля. В эти же дни курс рубля достигал полуторамесячных минимумов в районе RUB 72/$. К концу недели спрос на валюту стал снижаться, и рубль смог вернуть часть утраченных позиций: на закрытие торгов 10 июля российская валюта стоила RUB 70,73/$ (3 июля курс составил RUB 71,37/$). "Слабость рубля и растущие геополитические риски – это существенные аргументы против нового снижения ставки ЦБ, по крайней мере, в ближайшее время. К этому стоит добавить разворот инфляционного тренда (годовая инфляция в настоящее время находится на уровнях около 3,3% против 3% в мае и 2,3 -2,4% в начале года), а также ухудшающиеся прогнозы урожая плодоовощной продукции из-за засухи на юге России. Мы продолжаем считать, что до конца года ЦБ менять ставку с текущего уровня в 4,5% не будет", - заключает эксперт BCS Global Markets.
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Компании упоминаемые в новости: Гидромашсервис
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