Вероятность очередного размещения флоатеров на аукционе Минфина весьма высока - Уралсиб

Рост волатильности на глобальных рынках и погашение КОБР могут подтолкнуть Минфин к дальнейшему размещению флоатеров, сообщается в обзоре Уралсиба.

Предстоящая неделя будет насыщена событиями глобального характера, включая публикацию большого объема макростатистики и встречу ОПЕК+. Из локальных событий аналитик корпорации Ольга Стерина отмечает крупное погашение КОБР, на 700 млрд руб., при этом размещение нового выпуска пока не запланировано.

"Высвобождающийся объем ликвидности может быть частично абсорбирован за счет очередного размещения флоатеров Минфином, так что вероятность, что мы вновь увидим аукцион по выпуску с переменным купоном, весьма высока. К тому же на глобальных рынках в последнее время нарастают опасения, связанные с быстрым распространением коронавируса, это увеличивает волатильность и подстегивает спрос на безрисковые активы. В такой ситуации аргументы в пользу покупки флоатеров как защитного и низковолатильного инструмента будут становиться все весомее. На прошлой неделе по результатам аукциона мы видели, что потенциальный спрос на бумаги с переменным купоном довольно велик, вопрос лишь в размере дисконта, который ведомство готово давать участникам", - пишет специалист Уралсиба.