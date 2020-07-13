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13 июля 2020 года 12:36
Вероятность очередного размещения флоатеров на аукционе Минфина весьма высока - Уралсиб
Рост волатильности на глобальных рынках и погашение КОБР могут подтолкнуть Минфин к дальнейшему размещению флоатеров, сообщается в обзоре Уралсиба. Предстоящая неделя будет насыщена событиями глобального характера, включая публикацию большого объема макростатистики и встречу ОПЕК+. Из локальных событий аналитик корпорации Ольга Стерина отмечает крупное погашение КОБР, на 700 млрд руб., при этом размещение нового выпуска пока не запланировано. "Высвобождающийся объем ликвидности может быть частично абсорбирован за счет очередного размещения флоатеров Минфином, так что вероятность, что мы вновь увидим аукцион по выпуску с переменным купоном, весьма высока. К тому же на глобальных рынках в последнее время нарастают опасения, связанные с быстрым распространением коронавируса, это увеличивает волатильность и подстегивает спрос на безрисковые активы. В такой ситуации аргументы в пользу покупки флоатеров как защитного и низковолатильного инструмента будут становиться все весомее. На прошлой неделе по результатам аукциона мы видели, что потенциальный спрос на бумаги с переменным купоном довольно велик, вопрос лишь в размере дисконта, который ведомство готово давать участникам", - пишет специалист Уралсиба.
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13 июля 2020 года 15:00
Цены на нефть к середине минувшей недели отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок... читать дальше
.13 июля 2020 года 13:47
Траектория восстановления мировой экономики может оказаться более пологой, чем ожидается - "ВТБ Капитал"
Все продолжают надеяться на V-образное восстановление мировой экономики, однако велика вероятность, что, несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, его траектория в обозримом будущем окажется более пологой, чем хотелось бы, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "S&P... читать дальше
.13 июля 2020 года 13:00
Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи снизился вслед за ценами на нефть. На котировки... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:59
Спотовая цена на золото, наконец, вырвалась выше 1800 долл. США за унцию, что ей уже дважды не удавалось - в последний раз в 2012 году, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. Одновременно и серебро пробило сопротивление на уровне 18,4... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:30
Нефть Brent, вероятно, останется в 3 квартале зажатой примерно между 35 и 45 долл. США за баррель, отмечается в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. "Нефть марок WTI и Brent, сделав в последние недели несколько неудачных попыток прорвать уровни... читать дальше
.13 июля 2020 года 11:10
Ограниченное предложение позволяет нефтяным котировкам находиться на высоких уровнях - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром понедельника падают, но при этом ограниченное предложение позволяет котировкам находиться на высоких уровнях, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Число нефтяных буровых установок в США продолжает снижаться и на прошлой неделе достигло 181... читать дальше
.13 июля 2020 года 10:34
Несмотря на то, что в пятницу цены на нефть не удержались на траектории снижения, аналитики Промсвязьбанка все же продолжают ждать ослабления импульса в сырье, говорится в обзоре банка. "Во-первых, заканчивается повышенное сокращение добычи от ОПЕК+, в июле квоты будут меньше, а значит рынок... читать дальше
.13 июля 2020 года 10:22
Распространение пандемии остается ключевым негативным факторов для нефтяных цен, сдерживающим подъем котировок выше $43,5-$44 за баррель Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Отметив эту зону в качестве сопротивления в начале июня, котировки постепенно подходят все ближе к данному... читать дальше
.13 июля 2020 года 09:41
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются. читать дальше
.10 июля 2020 года 18:25
ИК "Фридом Финанс" считает, что низкая долговая нагрузка американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips (COP) (по оценке Freedom Finance, показатель NetDebt составит 1,6 x EBITDA adj. на конец 2020 года) позволит компании сохранить дивиденды на текущем уровне, несмотря на турбулентность на... читать дальше
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