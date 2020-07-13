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13 июля 2020 года 12:16
Рубль, вероятно, попытается закрепиться ниже 71 руб./$1 на текущей неделе - "Нордеа банк"
Рубль, вероятно, попытается закрепиться ниже 71 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта продолжает следовать динамике прочих валют развивающихся стран, констатируют аналитики банка. В условиях повышенного "аппетита" к рисковым активам рубль в утренние часы понедельника укреплялся до уровней ниже 71 в паре с долларом и остается вблизи 80 в паре с евро. "На предстоящей неделе стартует налоговый период в РФ с уплаты страховых взносов (15.07), однако основное влияние на рубль фактор конвертации валютной выручки экспортеров для уплаты налогов, вероятно, окажет на следующей неделе, поскольку пик налогового периода приходится на 27 июля. На текущей неделе поддержку рублю могут оказать данные по деловой активности в Китае, если они укажут на дальнейшее восстановление китайской экономики. Кроме того, несмотря на вероятные сообщения об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ в августе, цены на нефть могут остаться вблизи 42-43 долл./барр., в результате чего ситуация на нефтяном рынке не окажет давления на российскую валюту. Как следствие, рубль попытается закрепиться ниже 71 в паре с долларом на предстоящей неделе", - пишут специалисты. Аналитики также отмечают, что 15-16 июля закрывается реестр по дивидендным выплатам "Газпрома". Совокупные выплаты могут составить около 360 млрд рублей. Инвесторы зачастую конвертируют полученные дивиденды обратно в валюту, поэтому данный фактор ближе к концу июля-началу августа выступит в качестве риска для рубля, предупреждают в "Нордеа банке".
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13 июля 2020 года 15:00
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.13 июля 2020 года 10:34
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.13 июля 2020 года 10:22
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.13 июля 2020 года 09:41
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются. читать дальше
.10 июля 2020 года 18:25
ИК "Фридом Финанс" считает, что низкая долговая нагрузка американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips (COP) (по оценке Freedom Finance, показатель NetDebt составит 1,6 x EBITDA adj. на конец 2020 года) позволит компании сохранить дивиденды на текущем уровне, несмотря на турбулентность на... читать дальше
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