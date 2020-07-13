Рубль, вероятно, попытается закрепиться ниже 71 руб./$1 на текущей неделе - "Нордеа банк"

Рубль, вероятно, попытается закрепиться ниже 71 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Российская валюта продолжает следовать динамике прочих валют развивающихся стран, констатируют аналитики банка. В условиях повышенного "аппетита" к рисковым активам рубль в утренние часы понедельника укреплялся до уровней ниже 71 в паре с долларом и остается вблизи 80 в паре с евро.

"На предстоящей неделе стартует налоговый период в РФ с уплаты страховых взносов (15.07), однако основное влияние на рубль фактор конвертации валютной выручки экспортеров для уплаты налогов, вероятно, окажет на следующей неделе, поскольку пик налогового периода приходится на 27 июля. На текущей неделе поддержку рублю могут оказать данные по деловой активности в Китае, если они укажут на дальнейшее восстановление китайской экономики. Кроме того, несмотря на вероятные сообщения об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ в августе, цены на нефть могут остаться вблизи 42-43 долл./барр., в результате чего ситуация на нефтяном рынке не окажет давления на российскую валюту. Как следствие, рубль попытается закрепиться ниже 71 в паре с долларом на предстоящей неделе", - пишут специалисты.

Аналитики также отмечают, что 15-16 июля закрывается реестр по дивидендным выплатам "Газпрома". Совокупные выплаты могут составить около 360 млрд рублей. Инвесторы зачастую конвертируют полученные дивиденды обратно в валюту, поэтому данный фактор ближе к концу июля-началу августа выступит в качестве риска для рубля, предупреждают в "Нордеа банке".