Золоту открыта дорога к рекордному максимуму 2011 года - 1920 долл. за унцию - Saxo Bank

Спотовая цена на золото, наконец, вырвалась выше 1800 долл. США за унцию, что ей уже дважды не удавалось - в последний раз в 2012 году, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. Одновременно и серебро пробило сопротивление на уровне 18,4 долл. за унцию, так что дорога к более высоким ценам теперь открыта. В результате этого прорыва золото может дойти до рекордного максимума 2011 года (1920 долл. за унцию).

Кроме коронавирусных тревог, важным фактором поддержки, по мнению эксперта банка, служат изменения доходности американских облигаций. "Хотя номинальная доходность 10-летних бумаг остается зажатой в узком диапазоне, повысился тот ее уровень, который требуется для нулевой реальной доходности. Соответственно, реальная доходность составила -0,8%. Отсюда видно, каким может стать американский рынок при контроле кривой доходности и росте инфляции", - указывает Оле Хансен.

Рост инфляционных ожиданий, ведущий к снижению реальных доходностей, вместе с потенциалом снижения доллара США - это некоторые из главных факторов, которые, по мнению эксперта Saxo Bank, в ближайшие месяцы будут поддерживать рынок драгметаллов. К этому нужно добавить и обострение политической напряженности, как внутри США перед ноябрьскими выборами, так и в отношениях с Китаем.

"Золото в прошлую пятницу шло к пятому подряд недельному повышению, и в краткосрочной перспективе всё зависит от того, продолжит ли оно движение выше 1800 долл. США за унцию. Снижение за этот уровень может привести к новой коррекции, но в целом наш прогноз на повышение не меняется. Следующий ключевой уровень - рекордный максимум 2011 года, 1921 долл. за унцию. С этим согласны и в Goldman Sachs, где считают, что в течение 12 месяцев цена дойдет до 2000 долл.", - заключает Оле Хансен.