Brent в 3 квартале, вероятно, останется в диапазоне 35 - 45 долл. США за баррель - Saxo Bank

Нефть Brent, вероятно, останется в 3 квартале зажатой примерно между 35 и 45 долл. США за баррель, отмечается в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена.

"Нефть марок WTI и Brent, сделав в последние недели несколько неудачных попыток прорвать уровни сопротивления 41 и 44 долл. США за баррель соответственно, торговалась со снижением, - напоминает эксперт банка. - Запасы сырой нефти в США остаются близки к рекордным, а рынок теперь опасается, что вспышки коронавируса в Техасе, Калифорнии и Флориде - трех штатах с наибольшим потреблением топлива - могут замедлить восстановление спроса. Со стороны предложения прозвучала новость, что разрываемая гражданской войной Ливия планирует возобновить экспорт нефти. В последние месяцы там почти ничего не добывалось - по сравнению с 1,1 млн баррелей в сутки в прошлом декабре".

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем отчете о рынке нефти взяло оптимистичный тон, отметив восстановление спроса и успешные усилия ОПЕК+ по сокращению предложения. Однако сильный рост количества новых случаев COVID-19 бросает на этот прогноз тень, ставя под угрозу ожидания того, что нефтяной рынок перейдет от значительного избытка в первом полугодии к дефициту во втором. Поэтому МЭА закончило предупреждением, что повышение заболеваемости, в некоторых странах даже ускоряющееся, является тревожным напоминанием, что пандемия всё еще не поставлена под контроль и рыночные прогнозы вполне могут ухудшиться.

"Диапазон прошлой недели для нефти Brent оказался одним из самых узких с сентября. Мы сохраняем свой прогноз на третий квартал: марка Brent, вероятно, останется зажатой примерно между 35 и 45 долл. США за баррель", - прогнозирует Оле Хансен.