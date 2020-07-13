Ограниченное предложение позволяет нефтяным котировкам находиться на высоких уровнях - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром понедельника падают, но при этом ограниченное предложение позволяет котировкам находиться на высоких уровнях, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Число нефтяных буровых установок в США продолжает снижаться и на прошлой неделе достигло 181 единиц, 11-летнего минимума. В ближайшие дни, помимо прочих факторов, влиять на динамику рынка будут новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и ежемесячный отчет картеля, отмечает аналитик компании Елена Кожухова.