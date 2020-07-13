Распространение пандемии остается ключевым негативным факторов для нефтяных цен - БКС

Распространение пандемии остается ключевым негативным факторов для нефтяных цен, сдерживающим подъем котировок выше $43,5-$44 за баррель Brent, говорится в комментарии "БКС Брокер".

"Отметив эту зону в качестве сопротивления в начале июня, котировки постепенно подходят все ближе к данному рубежу. Однако все попытки пробоя до сих пор заканчивались откатом. Краткосрочно сохраняется вероятность прокола обозначенных уровней с перекрытием "гэпа" на $45, однако устойчиво закрепиться на новых позициях без соответствующих фундаментальных предпосылок будет непросто", - указывает эксперт по фондовому рынку Игорь Галактионов.

Очередное заседание комитета ОПЕК+ ожидается на эой неделе, на котором будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и квоты по сокращению добычи после июля. Наиболее вероятным сценарием выглядит увеличение производства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В таком случае действующее сокращение около 9,7 млн б/с может быть смягчено до 7,7 млн б/с. Этот сценарий может быть заложен в котировки участниками рынка, поэтому отклонение от него может стимулировать рост волатильности, полагает И. Галактионов.

В то же время нефтегазовая отрасль США продолжает стагнировать. Буровая активность в стране продолжает снижаться, о чем говорят еженедельные данные от нефтесервисной компании Baker Hughes. Число активных буровых установок на прошлой неделе снизилось на 5 шт. из которых 4 шт. относятся к нефтяным и 1 шт. к газовым. При этом опрошенные Reuters аналитики указывают на вероятность перелома такой тенденции, если цены на американскую нефть WTI продолжат рост, отмечает специалист "БКС Брокер".