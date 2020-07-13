Объективных причин для роста цен на нефть пока нет - Промсвязьбанк

Несмотря на то, что в пятницу цены на нефть не удержались на траектории снижения, аналитики Промсвязьбанка все же продолжают ждать ослабления импульса в сырье, говорится в обзоре банка.

"Во-первых, заканчивается повышенное сокращение добычи от ОПЕК+, в июле квоты будут меньше, а значит рынок опять останется разбалансированным. Во-вторых, несмотря на усилия ОПЕК+ и снятия карантинов, спрос на нефть восстанавливается слабее ожиданий. И в-третьих, угроза второй волны пандемии - сейчас в фокусе развитие ситуации в США. Мы не видим объективных причин к росту нефти. В понедельник ждем Brent в зоне 41-43 долл./барр.", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.