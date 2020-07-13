Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 69-72,5 - Банк "Русский стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 69-72,5, а EUR/RUB - на уровне 78,50-81,5, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, стартующий в среду, 15 июля, фискальный период окажет поддержку российскому рублю. В центре внимания мировых инвесторов по-прежнему остается актуальная статистика по коронавирусу из США. Согласно ее данным, количество новых заболеваний впервые превысило 60 тыс. "Это не может не вызывать опасения по скорейшему восстановлению мировой экономики, - подчеркивает М. Тимошенко. - Рынок нефти отреагировал на подобные новости снижением цен, что, в свою очередь, временно ослабило рубль. Свое влияние на текущие котировки российской валюты продолжают оказывать и потоки дивидендного периода с частичной обратной конвертацией нерезидентами полученных средств".