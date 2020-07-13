Рубль в понедельник должен подрасти на позитивном внешнем фоне - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что на позитивном внешнем фоне рубль в понедельник должен подрасти. "В ближайшие дни российская валюта может пользоваться поддержкой со стороны спроса на ОФЗ в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Если внешний фон будет и дальше улучшаться, не исключено, что пара доллар/рубль сверху вниз пробьет отметку 70, однако сильная поддержка по паре 68 устоит в любом случае", - пишет он в комментарии компании.