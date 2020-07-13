Индекс Мосбиржи попробует уйти выше диапазона 2700-2810 пунктов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи в понедельник попробует вновь уйти выше коридора 2700-2810 пунктов, в котором торговался с начала лета, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"На сложившемся внешнем фоне ждем открытия российского рынка ростом в пределах полупроцента. Индекс Мосбиржи попробует вновь уйти выше коридора 2700-2810 пунктов, в котором торговался с начала лета. Но о пробое можно будет говорить лишь после закрепления выше района 2840 пунктов, что пока выглядит маловероятно", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.