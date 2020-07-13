Рубль будет консолидироваться в начале торгов понедельника - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич на валютной секции "Московской биржи" в понедельник в начале торгов ожидает консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам.

"Несмотря на утреннюю коррекцию на рынке энергоносителей, рубль будет поддержан динамикой валют развивающихся стран, что приведет к удержанию парой доллар/рубль позиций в районе 70,5-70,7 рубля. В дальнейшем американская валюта может предпринять попытку отыгрыша утренних потерь и перехода к росту". В рамках сессии ожидаем сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей", - указывает в комментарии банка Б. Зварич.