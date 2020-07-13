Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника в диапазоне 2790-2810 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в понедельник после близкого к нейтральному открытия в диапазоне 2790-2810 пунктов может перейти в состояние безыдейной консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2790-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2830 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние безыдейной консолидации. Этому способствует противоположная утренняя динамика фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок, отмечает В. Манжос.