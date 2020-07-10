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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Краткосрочная картина на рынке акций остается нейтральной, а среднесрочная - позитивной - ИК "Велес Капитал"
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10 июля 2020 года 18:47

Краткосрочная картина на рынке акций остается нейтральной, а среднесрочная - позитивной - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу к завершению дня вышли в плюс и удержались выше ближайших поддержек 2775 пунктов и 1200 пунктов соответственно, отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". "Краткосрочная картина на рынке остается нейтральной, а среднесрочная - позитивной. Игроки на повышение берут все больше пауз на раздумья и не спешат с широкомасштабными покупками. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 2730-2820 пунктов", - пишет аналитик компании Елена Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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