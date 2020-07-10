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Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочная картина на рынке акций остается нейтральной, а среднесрочная - позитивной - ИК "Велес Капитал"
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10 июля 2020 года 18:47
Краткосрочная картина на рынке акций остается нейтральной, а среднесрочная - позитивной - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу к завершению дня вышли в плюс и удержались выше ближайших поддержек 2775 пунктов и 1200 пунктов соответственно, отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". "Краткосрочная картина на рынке остается нейтральной, а среднесрочная - позитивной. Игроки на повышение берут все больше пауз на раздумья и не спешат с широкомасштабными покупками. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник - диапазон 2730-2820 пунктов", - пишет аналитик компании Елена Кожухова.
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10 июля 2020 года 18:25
ИК "Фридом Финанс" считает, что низкая долговая нагрузка американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips (COP) (по оценке Freedom Finance, показатель NetDebt составит 1,6 x EBITDA adj. на конец 2020 года) позволит компании сохранить дивиденды на текущем уровне, несмотря на турбулентность на... читать дальше
.10 июля 2020 года 16:46
Рынки вступают в третий квартал в по-прежнему хрупком состоянии, индекс VIX указывает на очень волатильное лето, говорится в обзоре Saxo Bank. Второй квартал 2020 года ознаменовался "возрождением" экономики на новой платформе государственного капитализма, отмечает главный стратег по рынку акций... читать дальше
.10 июля 2020 года 15:03
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сообщается в комментарии компании. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:14
Аналитики ИК "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов, сообщается в комментарии компании. Опасения относительно вероятности нового карантина продолжают оказывать давление на рынки акций и углеводородного сырья, констатирует старший... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:40
Американский рынок акций, продолжая оставаться в среднесрочном боковом тренде, в последние дни демонстрирует понижательную коррекцию (индекс S&P в четверг просел на 0,5%, на такое же снижение указывают фьючерсы в пятницу). "Факторами роста индекса акций по-прежнему выступают сектор высоких... читать дальше
.10 июля 2020 года 11:16
Курс пары EUR/USD с начала июня пребывает в диапазоне 1,1175-1,14, и в краткосрочной перспективе допускается подъем в сторону верхней границы диапазона, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое... читать дальше
.10 июля 2020 года 10:44
Нефть Brent развернулась вниз, как ожидалось, в отсутствие триггеров для закрепления выше 43 долл./барр., отмечают аналитики Промсвязьбанка. Складываются вместе и недостаточное восстановление спроса на нефть, и высокие запасы, и напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в... читать дальше
.10 июля 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
.09 июля 2020 года 15:42
Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
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