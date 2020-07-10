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10 июля 2020 года 17:55
Raiffeisenbank поднял оценку акций Мосбиржи на 15%, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 131 рубля до 150 рублей за штуку из-за более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы ожидаем хорошую дивидендную доходность по акциям "Мосбиржи" за 2020 год - около 8% и выше", - пишет эксперт. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 133,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 124,1 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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