Raiffeisenbank поднял оценку акций Мосбиржи на 15%, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 131 рубля до 150 рублей за штуку из-за более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы ожидаем хорошую дивидендную доходность по акциям "Мосбиржи" за 2020 год - около 8% и выше", - пишет эксперт.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 133,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 124,1 рубля за штуку.