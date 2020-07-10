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10 июля 2020 года 17:10
BCS GM вернул в дивидендную корзину "Топ-5" МТС, исключив ЛУКОЙЛ
BCS Global Markets (BCS GM) убрал из дивидендной корзины "Топ-5" ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), вернув в нее ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от BCS GM в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Норильский никель" (MOEX: GMKN), "Юнипро" (MOEX: UPRO), МТС и Сбербанк (MOEX: SBER) (привилегированные акции). "Дивидендная доходность МТС остается достойной - наиболее высокой среди телекомов (9,1%)", - пишут аналитики. Однако с фундаментальной точки зрения МТС привлекает их меньше, чем "ЛУКОЙЛ", поскольку бумаги сотового оператора оценены рынком справедливо, что соответствует рекомендации "держать". Эксперты BCS GM считают, что с фундаментальной точки зрения "ЛУКОЙЛ" остается наиболее привлекательным в нефтегазовом секторе. Более того, по их мнению, бумаги "ЛУКОЙЛа" будут менее чувствительны к возможной второй волне слабости на нефтяном рынке. Долгосрочная рекомендация для акций "ЛУКОЙЛа" от BCS GM - "покупать". Между тем щедрые финальные дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2019 год в размере 350 рублей на акцию уже отыграны рынком, а дивиденды на ближайшие 12 месяцев будут выплачиваться исключительно из прибыли за 2020 год. Аналитики инвестбанка прогнозируют дивиденды "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года на уровне 386 рублей на акцию с доходностью 7,2%. "Доходность дивидендной корзины "Топ-5"снижается по мере прохождения пика дивидендного сезона и завершения крупных дивидендных выплат из прибылей за 2019 год, которые в условиях текущего коронакризиса теперь кажутся очень высокими. На данный момент средняя дивдоходность корзины составляет 10,9%, что ниже диапазона 11-13%, который инвесторы привыкли видеть в последние несколько лет", - говорится в обзоре. В то же время в нем подчеркивается, что российский рынок акций по-прежнему предлагает дивидендную доходность на уровне 6,2%, которая на сегодняшний день является самой щедрой среди основных мировых фондовых рынков и остается наиболее высокой за последние три года, отставая только от уровней 2019 года и 2018 года. Индекс MSCI EM в настоящее время предлагает дивидендную доходность в районе 2,4%. Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).
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