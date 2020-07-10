Ожидать возвращения рублевых "быков" пока не стоит - ИК "Велес Капитал"

Краткосрочные перспективы рубля, с технической точки зрения, в последние дни ухудшились, ожидать возвращения рублевых "быков" пока не стоит, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"В частности, пара доллар/рубль находится выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 70 руб.), что указывает на повышенные риски обновления июльского пика 72,29 руб. в ближайшие сессии. Вслед за этим доллар может стремиться к 73,50 руб. - у данной отметки расположено важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ожидать возвращения рублевых "быков" на рынок стоит не ранее способности пары устоять ниже 70 руб., а затем и пробить поддержку 68 руб. за доллар", - считает аналитик Елена Кожухова.