ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сообщается в комментарии компании.

"Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг указанного нами целевого уровня и принес доходность 16,3% за период с нашего последнего обновления в декабре", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова.

Необходимость поиска вакцины и терапии от коронавируса поставила перед сектором биотехнологов новые задачи в области научных разработок и клинических испытаний. С учетом новых реалий в секторе здравоохранения вложения в биотехнологический сектор будут особенно актуальными в перспективе ближайшего года, считают специалисты.

"Мы сохраняем по iShares Nasdaq Biotechnology ETF рекомендацию "покупать", - указывает З. Саидова.

ETF - это биржевой инвестиционный фонд, копирующий структуру лежащего в его основе индекса и с максимальной точностью повторяющий доходность этого индекса.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF своей динамикой отслеживает индекс Nasdaq Biotechnology. В его состав входит 207 компаний биофармацевтической сферы.