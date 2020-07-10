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10 июля 2020 года 14:41
Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения - КИТ Финанс Брокер
Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". Аналитики компании рекомендуют инвесторам проявлять осторожность в отношении открытия "длинных" позиций, отыгрывать отдельные идеи в "защитных" акциях. Специалисты компании отмечают, что за последние 6 месяцев рынки испытали масштабное снижение (в среднем ключевые индексы снизились на 35% с 20 февраля по 23 марта), которое сменилось стремительным восстановлением, менее 10% не хватает рынкам, чтобы вернуться к февральским рекордным уровням. Серьезные экономические проблемы, возникшие вследствие пандемии, правительства ведущих стран "заливают" беспрецедентными мерами денежно-кредитного стимулирования. На этом фоне акции развивающихся рынков показали сильнейший результат за прошлый квартал с 2009 г., обращают внимание в "КИТ Финанс Брокер" "Что рынки ждет во втором полугодии? Динамика коронавируса определит, как быстро будут восстанавливаться экономики, перезапуск которых уже не остановить. Но пока нет понимания, по какой именно траектории пойдет восстановление. Важно и то, будут ли объявлены новые стимулы в ближайшее время от властей, в первую очередь, ждем новостей от ФРС и Трампа. Еще один фактор неопределенности касается разработки вакцины против вируса. В случае успеха, самый масштабный спад финансовых рынков за последние 10 лет может оказаться и самым коротким", - пишут эксперты компании.
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10 июля 2020 года 15:03
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сообщается в комментарии компании. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:14
Аналитики ИК "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов, сообщается в комментарии компании. Опасения относительно вероятности нового карантина продолжают оказывать давление на рынки акций и углеводородного сырья, констатирует старший... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:40
Американский рынок акций, продолжая оставаться в среднесрочном боковом тренде, в последние дни демонстрирует понижательную коррекцию (индекс S&P в четверг просел на 0,5%, на такое же снижение указывают фьючерсы в пятницу). "Факторами роста индекса акций по-прежнему выступают сектор высоких... читать дальше
.10 июля 2020 года 11:16
Курс пары EUR/USD с начала июня пребывает в диапазоне 1,1175-1,14, и в краткосрочной перспективе допускается подъем в сторону верхней границы диапазона, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое... читать дальше
.10 июля 2020 года 10:44
Нефть Brent развернулась вниз, как ожидалось, в отсутствие триггеров для закрепления выше 43 долл./барр., отмечают аналитики Промсвязьбанка. Складываются вместе и недостаточное восстановление спроса на нефть, и высокие запасы, и напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в... читать дальше
.10 июля 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
.09 июля 2020 года 15:42
Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:49
Фондовый рынок США в четверг будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в четверг снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США, отмечают аналитики. В среду прирост выявленных случаев обновил... читать дальше
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