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10 июля 2020 года 13:40
Движение рынка акций США может перерасти в коррекцию - Райффайзенбанк
Американский рынок акций, продолжая оставаться в среднесрочном боковом тренде, в последние дни демонстрирует понижательную коррекцию (индекс S&P в четверг просел на 0,5%, на такое же снижение указывают фьючерсы в пятницу). "Факторами роста индекса акций по-прежнему выступают сектор высоких технологий, а также потребительский сегмент (за счет поддержки от прямых допвыплат американцам, потерявшим работу). Однако их уже недостаточно, чтобы компенсировать негативную динамику в других секторах (прежде всего, в энергетике и промышленности), которые находятся под негативным влиянием ускоряющегося распространения новой волны COVID-19 по территории США. Ухудшение эпидемиологической ситуации в США может привести к возвращению режима ограничительных мер (пока они вводятся локально), что развернет наметившиеся тенденции восстановления экономики", - пишут аналитики банка. Одним из признаков этого восстановления, отмечают специалисты, являются данные по рынку труда: число американцев, получающих пособия по безработице, продолжило спад (до 18 млн по состоянию на конец июня), несмотря на то, что в настоящий момент (до сентября) действуют дополнительные выплаты безработным в размере 600 долларов на человека в месяц. Число новых заявок на пособия также сократилось (до +1,3 млн человек в неделю), но все еще остается (как и общее число безработных) весьма высоким. "Пока на глобальных финансовых рынках присутствует уверенность в том, что вторая волна COVID приведет лишь к локальным ограничениям, негативное влияние которых на экономику и финансовый сектор будет купировано за счет "печатного станка" (глава ФРС не раз выражал свою готовность предпринять необходимые меры). Однако вторая волна может оказаться более масштабной, чем ожидается, а меры поддержки не такими эффективными (если на президентских выборах победу одержит кандидат от Демократической партии, уже пообещавший более жесткую фискальную политику). Стоит отметить, что боковое движение акций происходит на фоне роста цен на золото, свидетельствуя о действии монетарного фактора, который оказывает основную поддержку ценообразованию рисковых активов (в условиях слабых экономических оснований)", - отмечают в Райффайзенбанке.
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