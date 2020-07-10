Фундаментальные факторы будут подталкивать курс рубля к отметке 72-73 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Российская валюта в пятницу теряет позиции вслед за нефтью и прочими рисковыми активами, торги проходят вблизи отметки 71,2 руб./$1. Дополнительное давление на рублевый сегмент будет связано со снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 руб./$1, при этом фундаментальные факторы, в частности, снижение притока валюты по текущему счету платежного баланса к концу третьего квартала, будут подталкивать курс к отметке 72-73 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".