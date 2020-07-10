Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю - 69,5-71 руб./$1, 79,5-80,5 руб./EUR1 - УБРиР

Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю составляет 69,5-71 руб./$1, 79,5-80,5 руб./EUR1, говорится в обзоре Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

Негативными факторами для рубля на неделе выступали объявленное ранее решение Минфина о снижении объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, а также вероятность снижения интереса нерезидентов к ОФЗ при нынешних условиях. Кроме того, отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов, на российской валюте негативно сказываются обратные конверсии полученных нерезидентами рублевых дивидендов, плюс сообщения санкционной тематики, которые вновь вернулись в новостную повестку.

"На мой взгляд, на будущей неделе на рубль продолжат влиять стоимость нефти, а также информация по числу заболевших коронавирусом в мире. В связи с этим прогнозируемый курс на следующую неделю: 69,5-71 рубль за доллар, 79,5-80,5 рубля за евро", - указывает В. Зотов.