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10 июля 2020 года 12:00
Дальнейшее направление движения рубля будет определяться сугубо внешними новостями - РФПИ
Уровень в 71 руб./$1 пока выглядит как локальная точка равновесия потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями, говорится в комментарии РФПИ. Внешний негатив обеспечил открытие торгов пятницы снижением российской валюты до 71,50 руб./$1, однако затем, вероятно, на рынке появились корпоративные продажи, учитывая более привлекательные, чем в четверг, уровни, отмечают специалисты РФПИ. Также появились признаки повышательной коррекции на рынке нефти после обвала четверга. "В итоге наблюдаемый сейчас уровень в 71 руб./$1 пока выглядит как локальная точка равновесия потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями. Однако в отсутствие важной статистики фокус инвесторов может оставаться смещенным на историю с COVID-19, поэтому сценарий неизменности курса или его умеренного ослабления в течение пятницы пока выглядит для нас основным, особенно принимая во внимание фактор окончания рабочей недели", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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10 июля 2020 года 15:03
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сообщается в комментарии компании. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:14
Аналитики ИК "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов, сообщается в комментарии компании. Опасения относительно вероятности нового карантина продолжают оказывать давление на рынки акций и углеводородного сырья, констатирует старший... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:40
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.10 июля 2020 года 11:16
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.10 июля 2020 года 10:44
Нефть Brent развернулась вниз, как ожидалось, в отсутствие триггеров для закрепления выше 43 долл./барр., отмечают аналитики Промсвязьбанка. Складываются вместе и недостаточное восстановление спроса на нефть, и высокие запасы, и напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в... читать дальше
.10 июля 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
.09 июля 2020 года 15:42
Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:49
Фондовый рынок США в четверг будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в четверг снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США, отмечают аналитики. В среду прирост выявленных случаев обновил... читать дальше
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