Рубль может завершить неделю вблизи текущих слабых отметок - "Нордеа банк"

Российская валюта в пятницу торгуется на уровне 71,2 рубля за доллар и 80,2 рубля за евро в основных валютных парах в условиях ухудшения "аппетита" к рисковым активам и снижения цен на нефть. Рубль может завершить неделю вблизи текущих слабых отметок, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"В целом потенциал для значимого укрепления рубля не выглядит большим. При этом риски в среднесрочной перспективе остаются повышенными. На это указывает ограниченный потенциал дальнейшего роста нефтяных котировок, уязвимость глобального "аппетита" к рисковым активам, сокращение продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также пониженная вероятность дальнейшего роста рынка ОФЗ в связи с тем, что цикл снижения ставки от Банка России подходит к своему логичному завершению. В результате, на наш взгляд, на горизонте нескольких месяцев мы еще увидим периоды значимого давления на рубль, как это было в начале недели. При этом фундаментально текущие уровни выглядят равновесными, поэтому наш прогноз остается неизменным. К концу сентября ожидаем увидеть пару USD/RUB в диапазоне 70,5-71, EUR/RUB - вблизи 81 с последующим укреплением рубля ближе к 69 в паре с долларом и 80,5 в паре с евро к концу 2020 года", - пишут аналитики "Нордеа банка".