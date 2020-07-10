Нефть рискует продолжить снижение к 38-40 долл./барр. по мере ухудшения сантимента - Промсвязьбанк

Нефть Brent развернулась вниз, как ожидалось, в отсутствие триггеров для закрепления выше 43 долл./барр., отмечают аналитики Промсвязьбанка. Складываются вместе и недостаточное восстановление спроса на нефть, и высокие запасы, и напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в Штатах, что опять требует локдаунов. В пятницу специалисты ждут удержания вблизи нижней границы 41-43 долл./барр., но по мере ухудшения сантимента нефть рискует продолжить снижение к 38-40 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.