Рост цен рублевых облигаций в пятницу может быть прерван - Промсвязьбанк

Настроения на глобальных рынках вновь ухудшились в пятницу утром. Рост числа инфицированных коронавирусом усиливает обеспокоенность инвесторов относительно перспектив мировой экономики. На этом фоне рост цен рублевых облигаций в пятницу может быть прерван, не исключен сдвиг кривой доходности ОФЗ вверх в пределах 5 б.п., говорится в комментарии Промсвязьбанка.