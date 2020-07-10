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10 июля 2020 года 10:12
Инвесторы перекладывают деньги из акций РФ и EM в облигации, Китай стал исключением - BCS GM
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвесторы перекладывают деньги из российских акций и акций других развивающихся рынков (EM) в облигации РФ и EM, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. При этом Китай стал исключением, отмечается в нем. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) со 2 по 8 июля 2020 года составил $20 млн против чистого оттока $160 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $100 млн (четвертая неделя оттока) против оттока $90 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $70 млн (вторая худшая неделя с марта) по сравнению с притоком $4 млн на предыдущей неделе. "Совокупные оттоки из фондов, ориентированных на Россию, за неделю стали вторым худшим результатом после распродаж в марте. Такие показатели обеспечили главным образом традиционные фонды, которые показали чистые оттоки в размере $54 млн, при этом в абсолютном выражении фонды под управлением BNP Paribas и Pictet потеряли больше всего после ComStage Dow Jones Russia GDR ETF. Инвесторы забрали из фондов акций GEM $585 млн - вторая неделя оттоков подряд. Существенные притоки в Китай в размере $6,1 млрд были обеспечены по большей части за счет фондов ETF, потоки в которых могут с легкостью менять направление - по итогам недели эти фонды получили $5,4 млрд, что стало лучшим результатом с периода бума и спада в середине 2015 года. Прочие фонды EM отчитались о небольших оттоках", - пишет Смольянинов. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $80 млн (лучший результат за 4 недели) против оттока $70 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток $26 млн (лучшая неделя с марта) по сравнению с притоком $4 млн неделю назад. "В облигациях сложилась противоположная картина - притоки в российские фонды оказались самыми высокими с начала марта. "ВТБ-Фонд Казначейский" получил на прошлой неделе $16 млн - на рынке облигаций тон задают локальные инвесторы, о чем также говорится в отчете ЦБ. Фонды облигаций GEM получили $855 млн чистых притоков - лучшая неделя из последних четырех. Мы не увидели интереса к китайским фондам - все спекулятивные ставки пришлись на фонды акций ETF", - говорится в обзоре.
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