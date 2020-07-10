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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию пятницы снижением в пределах 0,4-1,1% - ИК "Алго Капитал"
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10 июля 2020 года 09:38

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию пятницы снижением в пределах 0,4-1,1% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию пятницы снижением в пределах 0,4-1,1%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом в пределах 0,4-1,1%, в диапазоне 2750-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2750 пунктов", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики на пятницу не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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