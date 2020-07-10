Рубль в пятницу перейдет к снижению - Промсвязьбанк

Давление на национальную валюту в пятницу утром окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром демонстрирует снижение, отступив в район 41,8 доллара за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Также продажам в рубле будет способствовать динамика основных валют развивающихся стран, которые в большинстве своем демонстрируют ослабление. В сложившихся обстоятельствах на открытии торгов в пятницу российская валюта перейдет к снижению, что позволит паре доллар/рубль уже в начале сессии отыграть большую часть потерь предыдущего дня и выйти выше 71 рубля, считает главный аналитик банка Богдан Зварич.

"В дальнейшем американская валюта попытается продолжить восстановление, чему может поспособствовать отступление рынка энергоносителей к нижней границе диапазона 41-43 доллара, а также снижение спроса на риск на фоне активного распространения коронавируса, что выльется в давление на всю группу валют развивающихся стран. При этом в ходе сессии ожидаем сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей", - пишет специалист Промсвязьбанка.