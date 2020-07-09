.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторам нужно быть готовым к коррекции рынка акций РФ - Matrix
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 июля 2020 года 17:40
Инвесторам нужно быть готовым к коррекции рынка акций РФ - Matrix
Инвесторам нужно быть готовым к коррекции рынка акций РФ, считает генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин. БУДЬ ГОТОВ! По словам Теплухина, доля денежных средств в фондах акций у Matrix находится на максимальном уровне. "То есть мы готовимся, в принципе, к коррекции и фиксируем прибыль, так как считаем, что активы достигли своего целевого уровня", - сказал он на встрече с журналистами. Как подчеркнул эксперт, частному инвестору на текущих уровнях лучше не торопиться покупать акции. "За исключением, может быть, каких-то точечных историй, которые, возможно, выигрывают от этого кризиса. Таких немного, но они есть", - добавил он. "И долговые, и фондовые рынки в настоящее время находятся на довольно высоких уровнях, что соответствует реальному состоянию макроэкономики. Из этой точки у нас есть два пути: либо экономика резко вырастет и догонит текущие оптимистичные оценки рынка, либо рынок скорректируется вниз для того, чтобы более адекватно отражать сложившуюся ситуацию. Я больше склоняюсь ко второму сценарию. Реальный сектор экономики чувствует себя неважно, а вот финансовый сектор - слишком оптимистичен", - сказал Теплухин. А ВДРУГ ПЕРЕЛОМ ОТКРЫТЫЙ? В то же время партнер Matrix Capital Павел Малый подчеркивает, что сложность инвестирования в текущих условиях заключается в низком уровне прогнозирования. "Нынешний кризис - это человек, попавший в больницу, потому что он шел по улице, поскользнулся на банановой кожуре и произнес известную фразу: "Черт подери". У него теперь бриллиантовая рука, он лежит в больнице, но понятно, что организм молодой, здоровый, крепкий, то есть справится. И плюс еще в этот организм вкачали могучее обезболивающее в виде гигантских программ ликвидности. Сейчас уже возникает ощущение, что, может быть, этот прекрасный молодой человек с бриллиантовой рукой ведет себя чересчур оптимистично, учитывая полученную им травму. Мы, правда, думаем, что может быть, по ряду активов инвесторы слишком оптимистичны. Все-таки кусок гипса на руке и непонятно, открытый перелом или закрытый. Стоимость бриллиантов трудно определить. В общем, по ряду направлений нашему больному не мешало бы вести себя чуть осторожнее. Но он ведет себя, как ведет. Вот такие наши наблюдения за рынком", - сказал Павел Малый. САНКЦИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗУЕМЫМИ Одним из основных рисков российского рынка в настоящее являются санкции, так как они могут быть непредсказуемыми и внезапными. "Если немножко отставить эмоции в сторону, как экономист могу сказать, что санкции эффективны только тогда, когда они непредсказуемы. Те люди, которые принимают решение о санкциях, тоже прекрасно знают эту формулу, это правило. Поэтому заниматься предсказанием санкций - вещь весьма нерезультативная и неэффективная, потому что люди, которые принимают эти санкции, прекрасно знают, что для того, чтобы быть эффективными, санкции должны быть непредсказуемыми", - сказал Теплухин. По его словам, развитие ситуации в Бразилии, Мексике или даже Индонезии гораздо проще прогнозировать, потому что там есть экономические риски, которые хорошо изучены, хорошо считаются. "В этом смысле их можно прогнозировать, каким-то образом делать ставки и зарабатывать деньги. Российские же риски - другие, они не про экономику, они про политику", - подчеркнул он. Как считает Теплухин, причиной для санкций против РФ может стать все что угодно. "И если они будут, они могут иметь довольно печальные последствия, потому что, в свою очередь, рынок ждет повода для того, чтобы скорректироваться", - добавил он.
.
09 июля 2020 года 15:42
Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI... читать дальше
.09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:49
Фондовый рынок США в четверг будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в четверг снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США, отмечают аналитики. В среду прирост выявленных случаев обновил... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:08
Особых поводов для роста нефти нет, возможный диапазон нефтяных цен в четверг - 41-43 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика по запасам в США вышла неоднозначной, считают аналитики банка. С одной стороны, запасы бензинов упали сильнее ожиданий, на 4,8 млн барр., с другой -... читать дальше
.09 июля 2020 года 09:51
ИК "Алго Капитал" полагает, что в ближайшие дни вполне вероятны новые попытки пробоя отметки $44 за баррель Brent, говорится в комментарии компании. Среди внешних макроэкономических данных, опубликованных в среду, по мнению старшего риск-менеджера компании Виталия Манжоса, стоит обратить... читать дальше
.09 июля 2020 года 09:34
Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг поднимаются. Цены на нефть эталонных марок в четверг демонстрируют незначительные изменения. читать дальше
.09 июля 2020 года 09:08
Мягкая денежная политика центробанков будет способствовать сильному спросу на золото - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Мягкая денежная политика, которую проводят центробанки, будет способствовать сильному спросу на золото, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". "Цена золота достигла 8-летнего максимума, но на пути "быков" есть уровень сопротивления в 1840 долларов и есть также сопротивление 1890... читать дальше
.08 июля 2020 года 18:43
Цены на золото, вероятно, протестируют девятилетний максимум в ближайшие недели - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что цены на золото должны будут протестировать девятилетний максимум в ближайшие недели, поскольку инвесторы из месяца в месяц наращивают объемы вложений в обеспеченные золотыми слитками ETF. Также это напрямую связано с обещаниями правительств и... читать дальше
.08 июля 2020 года 17:59
На рынке ожидается увеличение дефицита нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Июльские данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что баланс мирового рынка нефти на конец июня 2020 г. уже стал дефицитным в размере 1,9 млн бар в сутки (мбс). В июле ожидается... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.