Среднесрочные тренды скорее говорят о возможностях укрепления рубля - "Открытие Брокер"

Рубль в четверг укрепляется, сломав краткосрочный тренд ослабления, говорится в комментарии "Открытие Брокер". С начала июня рубль всё еще находится в тренде умеренного ослабления за счёт продаж ОФЗ нерезидентами, ожиданий сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов российских компаний нерезидентами до конца июля. Более длительные среднесрочные тренды скорее говорят о возможностях укрепления российской национальной валюты, отмечает главный инвестиционный стратег компании Константин Бушуев.