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09 июля 2020 года 16:24
BCS Global Markets рекомендует увеличивать позиции в облигациях ПИК-7бо и ПИК-3пбо
Облигации ПИК торгуются с самой высокой доходностью среди эмитентов рейтинговой категории В+/ВВ-. Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) рекомендуют увеличивать позиции в выпусках ПИК-7бо и ПИК-3пбо (YTM 7,3% к погашению/оферте в июле 2022 г.), которые торгуются с премией к ОФЗ в размере 280 б.п., что чрезмерно. "Мы оцениваем потенциал снижения доходности облигаций ПИК не менее чем в 80 б.п." - указывают специалисты Мария Радченко и Анастасия Бойко в обзоре BCS GM. Сумма новых заключенных договоров в 1П20 выросла на 10,6% г/г до 119,8 млрд руб., из них 11,5 млрд руб. получены по fee-development. В физическом выражении объем реализации недвижимости снизился незначительно – на 0,4% г/г (до 889 тыс. кв. м.) Важно отметить, указывают эксперты BCS Global Markets, что во 2К20 продажи в натуральном выражении снижались только в апреле (-20%), а в мае-июне вернулись к значениям прошлого года, что свидетельствует об устойчивости компании к снижению спроса в условиях ограничительных карантинных мер. На продажи в Москве пришлось 60,6% контрактов в денежном выражении и 48,6% в натуральном, на Московскую область – 32,3% и 37,8% соответственно. Общий объем поступлений денежных средств по результатам 1П20 составил 140,8 млрд руб. (+23% г/г). Вместе с тем поступления от продаж недвижимости через ДДУ снизились на 14,2% г/г (до 84,2 млрд руб.), в то время как приток на эскроу-счета вырос в 6,6 раз г/г - до 20 млрд руб.. За 1П20 ПИК ввел в эксп луатацию 495 тыс. кв. м. недвижимости, что на 3,5% ниже показателя 1П19. Доля продаж с привлечением ипотеки достигла 76% против 66% в 2019 г. 6 июля рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг ПИК на уровне ВВ- со "стабильным" прогнозом. Аналитики агентства считают, что с учетом высокой доли продаж с привлечением ипотеки снижение рыночных ставок и меры субсидирования строительной отрасли, предпринятые государством способны нивелировать негативный эффект от введения ограничительных карантинных мер. "Отметим, что у ПИК самая сильная комбинация кредитных рейтингов среди публичных российских девелоперских компаний. ПИК является первой компанией на российском рынке, совершившей в апреле 2020 г. сделку по онлайн-выдаче ипотеки в сотрудничестве со своим акционером, банком ВТБ. Fitch ожидает сдержанного роста выручки на 6% г/г в 2020-21 гг. с последующим замедлением до 3% при сохранении рентабельности EBITDA на уровне 21-22%. Агентство ожидает дальнейшего роста валового левериджа до уровня 2,5х в 2020-22 гг., а чистого – до 1,5x", - обращают внимание М. Радченко и А. Бойко. По итогам 2019 г. выручка группы выросла на 14% г/г - до 280,6 млрд руб.. Показатель EBITDA увеличился на 59% г/г - до 66 млрд руб., рентабельность по EBITDA достигла 23,5% против 16,9% в 2018 г. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA составила 1,2х. "Мы считаем риски рефинансирования низкими, а статус крупнейшего застройщика и наличие среди акционеров банка ВТБ увеличивают вероятность господдержки в критической ситуации. В 2021 г. компании предстоит погасить облигации на 10 млрд руб., и мы не ожидаем сложностей с рефинансированием", - пишут специалисты BCS GM.
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Компании упоминаемые в новости: ПИК ГК
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