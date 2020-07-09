Шансы индекса S&P500 на рост увеличиваются - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, неопределенность в отношении перспектив снижается, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50. MACD вышел в плюс. Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются", - считает старший аналитик компании Ален Сабитов.