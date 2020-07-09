Индекс Мосбиржи к концу сессии четверга будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" не исключает снижения на отечественном рынке акций до конца торгов четверга, индекс Мосбиржи к концу сессии будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов, сообщается в комментарии компании

Индекс Мосбиржи снижается в среду, несмотря на позитивный фон из Китая, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Шанхайский CSI 300 за неделю повысился на 9%. Таким образом, его прирост с начала года достиг 12%, притом что ведущие фондовые индексы остальных стран БРИК теряют от 9% до 15%. Драйвером роста для CSI 300 выступает проходящая в КНР ремонетизация экономики. Денежная база в Китае по итогам первого и второго квартала выросла на 80% и 60% г/г. В результате снижаются ключевые индикаторы долгосрочных инфляционных рисков, что позволяет стране ослабить ограничения для притока внешних инвестиций на финансовые рынки.

Меры по снижению скорости обращения денежной массы позволяют оценить потенциал роста китайского SSEC в текущем году в 50%, указывает А. Осин. При сохранении данной политики китайский рынок продолжит опережать аналоги в средне- и долгосрочном периодах. Однако для формирования позитивного тренда на фондовых площадках по всему миру необходимо сокращение накопленных в последние недели технических и информационных рисков.

В опубликованном в четверг обзоре JPMorgan Chase & Co. отмечается, что показатели достаточности денежной ликвидности на рынках в целом позволили восстановить их функциональность, однако они по-прежнему нуждаются в улучшении условий фондирования и остаются под угрозой новых шоков. На этом фоне фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы на премаркете ушли вниз.

"Не исключаем дальнейшего снижения на отечественном рынке до конца дня. Индекс Мосбиржи к концу сессии будет колебаться в пределах 2790-2840 пунктов", - отмечает специалист инвестиционной компании.