Потенциал укрепления рубля сверх уровней 70-71 за доллар пока отсутствует - РФПИ

Отсутствие серьезных новостей извне, стабильность нефти и снижение доллара на мировом рынке - основные драйверы, на которые приходится рассчитывать российской валюте, говорится в комментарии РФПИ. На другой стороне весов - сократившийся объем валютной выручки у экспортеров, отсутствие явного притока средств в ОФЗ или частичная фиксация ранее полученной прибыли в свете скорого достижения ставкой ЦБ минимальной точки в рамках этого цикла смягчения монетарной политики, снижение объема продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила и возможные краткосрочные "возмущения" рынка со стороны дивидендных потоков от компаний РФ.

"Все это, с нашей точки зрения, пока говорит в пользу отсутствия у рубля потенциала укрепления сверх уровней 70-71 за доллар при сохранении достаточно заметной волатильности в этой области значений. Более того, в моменты значимых изменений в паре EUR/USD "истинное" положение рубля лучше смотреть по котировкам бивалютной корзины, поскольку, с точки зрения торговых потоков и импорта, котировки EUR/RUB зачастую важнее", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.