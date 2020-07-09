.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 июля 2020 года 12:38
Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"
(добавлен последний абзац) Рыночная стоимость бумаг российских нефтяных компаний в настоящий момент оторвалась от справедливой оценки на основе налоговых льгот, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Исходя из оценки на основе налоговых льгот, которую мы предложили в 2018 году в качестве упрощенного метода расчета справедливой стоимости российских нефтяных компаний, акции интегрированных компаний в настоящий момент торгуются в среднем с 25-кратной премией к сумме налоговых льгот, что является рекордно высоким показателем с 2011 года", - пишут аналитики инвестбанка. При этом, как говорится в материалах "ВТБ Капитала", ввиду падения цен на нефть в 2020 году (кривая фьючерсов показывает снижение котировок Brent на $24 баррель в годовом сопоставлении) крупные нефтяные компании получат значительно меньшие налоговые льготы. "По нашим расчетам, сектор потеряет $25 млрд в виде налоговых льгот, вследствие чего их сумма в 2020 году составит лишь $10 млрд (в 2019 году налоговые льготы составили в общей сложности $35 млрд). Следует напомнить, в 2019 году налоговые льготы сформировали 91% скорректированной чистой прибыли и 97% свободных денежных потоков всего сектора. Однако уже в первом квартале 2020 года сумма льгот уменьшилась до $5,8 млрд (на 34% к/к), в результате чего общая скорректированная чистая прибыль пяти крупнейших интегрированных нефтяных компаний составила лишь $1,4 млрд, а свободный денежный поток был отрицательным на уровне $0,6 млрд (до изменений оборотного капитала)", - приводят свои подсчеты эксперты. По прогнозам аналитиков, EBITDA сектора в текущем году может упасть в общей сложности на 58%, до $30 млрд. Некоторые компании могут показать чистый убыток и отрицательный свободный денежный поток. "2020 год, вероятно, станет худшим годом для российского нефтяного сектора за период с 2004 года. К тому же кривая фьючерсов указывает на то, что цены могут восстановиться до уровня $50 за баррель не ранее 2024 года. По нашему мнению, дивидендная доходность по акциям нефтяных компаний за 2020 год будет колебаться в диапазоне 0-2,5% (за исключением привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), которые могут принести доходность 13% благодаря прибыли по курсовым разницам), а за 2021 год повысится незначительно - до 1,7-4,0%", - полагают эксперты инвестбанка. "Как бы то ни было, акции российских нефтяных компаний за последние три месяца подорожали приблизительно на 30%, что, на наш взгляд, обусловлено избытком ликвидности и улучшением аппетита к риску на мировых рынках", - отмечается в обзоре.
.
09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:49
Фондовый рынок США в четверг будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в четверг снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США, отмечают аналитики. В среду прирост выявленных случаев обновил... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:08
Особых поводов для роста нефти нет, возможный диапазон нефтяных цен в четверг - 41-43 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика по запасам в США вышла неоднозначной, считают аналитики банка. С одной стороны, запасы бензинов упали сильнее ожиданий, на 4,8 млн барр., с другой -... читать дальше
.09 июля 2020 года 09:51
ИК "Алго Капитал" полагает, что в ближайшие дни вполне вероятны новые попытки пробоя отметки $44 за баррель Brent, говорится в комментарии компании. Среди внешних макроэкономических данных, опубликованных в среду, по мнению старшего риск-менеджера компании Виталия Манжоса, стоит обратить... читать дальше
.09 июля 2020 года 09:08
Мягкая денежная политика центробанков будет способствовать сильному спросу на золото - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Мягкая денежная политика, которую проводят центробанки, будет способствовать сильному спросу на золото, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". "Цена золота достигла 8-летнего максимума, но на пути "быков" есть уровень сопротивления в 1840 долларов и есть также сопротивление 1890... читать дальше
.08 июля 2020 года 18:43
Цены на золото, вероятно, протестируют девятилетний максимум в ближайшие недели - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что цены на золото должны будут протестировать девятилетний максимум в ближайшие недели, поскольку инвесторы из месяца в месяц наращивают объемы вложений в обеспеченные золотыми слитками ETF. Также это напрямую связано с обещаниями правительств и... читать дальше
.08 июля 2020 года 17:59
На рынке ожидается увеличение дефицита нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Июльские данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что баланс мирового рынка нефти на конец июня 2020 г. уже стал дефицитным в размере 1,9 млн бар в сутки (мбс). В июле ожидается... читать дальше
.08 июля 2020 года 14:22
Вероятность роста котировок золота выше $1800 за унцию большая, учитывая благоприятный фундаментальный фон для драгоценного металла, говорится в комментарии Julius Baer. "Технические трейдеры выходят на рынок, в то время как спрос на защитные активы остается высоким, особенно в странах, которые... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.