Акции нефтяных компаний РФ торгуются с максимальной с 2011г премией к сумме налоговых льгот - "ВТБ Капитал"

(добавлен последний абзац)

Рыночная стоимость бумаг российских нефтяных компаний в настоящий момент оторвалась от справедливой оценки на основе налоговых льгот, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Исходя из оценки на основе налоговых льгот, которую мы предложили в 2018 году в качестве упрощенного метода расчета справедливой стоимости российских нефтяных компаний, акции интегрированных компаний в настоящий момент торгуются в среднем с 25-кратной премией к сумме налоговых льгот, что является рекордно высоким показателем с 2011 года", - пишут аналитики инвестбанка.

При этом, как говорится в материалах "ВТБ Капитала", ввиду падения цен на нефть в 2020 году (кривая фьючерсов показывает снижение котировок Brent на $24 баррель в годовом сопоставлении) крупные нефтяные компании получат значительно меньшие налоговые льготы.

"По нашим расчетам, сектор потеряет $25 млрд в виде налоговых льгот, вследствие чего их сумма в 2020 году составит лишь $10 млрд (в 2019 году налоговые льготы составили в общей сложности $35 млрд). Следует напомнить, в 2019 году налоговые льготы сформировали 91% скорректированной чистой прибыли и 97% свободных денежных потоков всего сектора. Однако уже в первом квартале 2020 года сумма льгот уменьшилась до $5,8 млрд (на 34% к/к), в результате чего общая скорректированная чистая прибыль пяти крупнейших интегрированных нефтяных компаний составила лишь $1,4 млрд, а свободный денежный поток был отрицательным на уровне $0,6 млрд (до изменений оборотного капитала)", - приводят свои подсчеты эксперты.

По прогнозам аналитиков, EBITDA сектора в текущем году может упасть в общей сложности на 58%, до $30 млрд. Некоторые компании могут показать чистый убыток и отрицательный свободный денежный поток.

"2020 год, вероятно, станет худшим годом для российского нефтяного сектора за период с 2004 года. К тому же кривая фьючерсов указывает на то, что цены могут восстановиться до уровня $50 за баррель не ранее 2024 года. По нашему мнению, дивидендная доходность по акциям нефтяных компаний за 2020 год будет колебаться в диапазоне 0-2,5% (за исключением привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), которые могут принести доходность 13% благодаря прибыли по курсовым разницам), а за 2021 год повысится незначительно - до 1,7-4,0%", - полагают эксперты инвестбанка.

"Как бы то ни было, акции российских нефтяных компаний за последние три месяца подорожали приблизительно на 30%, что, на наш взгляд, обусловлено избытком ликвидности и улучшением аппетита к риску на мировых рынках", - отмечается в обзоре.