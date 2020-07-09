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09 июля 2020 года 12:59
Дефицитный бюджет и небольшой потенциал снижения ключевой ставки будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ - Райффайзенбанк
Дефицитный бюджет, небольшой потенциал для снижения ключевой ставки и низкий "аппетит" к кредитному риску будут способствовать спросу локальных банков на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Участники аукциона в среду проявили огромный спрос (265 млрд руб.) на дебютный 6-летний выпуск ОФЗ 29014. "На этот раз компромисс между Минфином и инвесторами был найден: на уровне отсечки на 1,5 п.п. ниже номинала (98,5% от номинала) были удовлетворены заявки в объеме 64,3 млрд руб., что, на наш взгляд, является успехом (это больше, чем на предшествующих размещениях выпусков с плавающей ставкой купона). Таким образом, премия 25 б.п. к ставке RUONIA в настоящий момент позволяет ведомству найти необходимый интерес (для выполнения большей части объявленного на 3 кв. грандиозного плана по заимствованиям – нужно занимать по 77 млрд руб. каждую неделю). Однако не факт, что большой объем предложения бумаг от Минфина приведет к росту этой премии", - отмечает специалист банка Денис Порывай. По мнению эксперта Райффайзенбанка (подкрепленному данными НРД), основными инвесторами в ОФЗ (RUONIA+) являются локальные банки, для которых альтернативой являются КОБР (а также депозиты в ЦБ РФ, хотя они и не включены в список ВЛА), однако их привлекательность заметно снизилась, после того как ЦБ РФ перестал продавать свои облигации на аукционах ниже номинала. "По нашим оценкам, в настоящий момент банковский сектор находится в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности (объем средств, привлеченных у Минфина и ЦБ РФ, превышает остатки на депозитах в ЦБ РФ и КОБР), но этот дефицит образуется лишь небольшим числом крупных банков, в то время как у остальных наблюдается избыток средств. Этот избыток размещается главным образом на депозитах в ЦБ РФ (2,8 трлн руб.) и лишь в небольшой части - в КОБР (709 млрд руб.). Выбор депозитов обусловлен в том числе послаблениями, которые предоставил регулятор системообразующим банкам для выполнения норматива НКЛ, - пишет Д. Порывай. - Мы считаем, что дефицитный бюджет будет способствовать увеличению рублевой ликвидности в секторе ("бегство" в наличность, скорее всего, замедлится). Это в условиях небольшого потенциала по снижению ключевой ставки и низкого аппетита к кредитному риску будет способствовать интересу к ОФЗ (RUONIA+)".
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