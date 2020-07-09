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09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за пандемии и снижение спроса на нефть, способствовали усугублению положения российских нефтяных компаний во 2 кв. 2020 г. - сокращению объемов добычи на 11,2% относительно предыдущего квартала ввиду соглашения ОПЕК+, отмечают аналитики компании Александр Бурганский и Давид Оганесян. Средняя цена на нефть марки Brent во 2 квартале составила $31,44/барр., что ниже на 54% г/г и на 38% меньше, чем в 1 квартале. Цена на нефть марки Urals снизилась на 53% г/г и на 33% кв./кв. Разница в цене Urals/Brent оказалась положительной во 2 кв. 2020 г. и составила в среднем $0,89/барр. В рублевом выражении цена на марку Urals снизилась на 47% г/г и 28% кв./кв. Маржа переработки резко снизилась во 2 квартале после сильных показателей 1 квартала: отрасль попала под негативное влияние "идеального шторма", состоявшего из сниженного спроса на продукцию, меньших крек-спредов по ключевым нефтепродуктам (дизельное топливо, бензин и авиационный керосин), растущей разницы в цене между марками Urals и Brent и сокращения объема переработки; даже резкое падение средней цены на нефть и крек-спреды по мазуту лучше ожиданий не смогли компенсировать потери, констатируют специалисты "Ренессанс Капитал". В мае маржа оказалась минимальной, данные за июнь также был слабыми ввиду восстановления цен на марку Brent (+38% м/м), снижения крек-спредов по дизельному топливу (-17% м/м) и мазуту (-17%), а также уменьшения на $0,9/барр. разницы в цене между марками Urals и Brent, которое, однако, оказалось нивелировано ростом на 26% м/м крек-спредов по бензину. "Мы считаем, что 2 полугодие будет более позитивным для всего сектора, и оставляем наш прогноз цен на нефть преимущественно без изменений – в среднем $42/барр. для марки Brent в 2020 г. и $50/барр. далее. Мы полагаем, что восстановление спроса вкупе с сокращением запасов и ожидаемым нами соблюдением договоренностей ОПЕК+ должны обеспечить дальнейшее восстановление цены на нефть марки Brent до уровня, который мы считаем предельными издержками производства, а именно $50/барр. Особо отметим, что заседание ОПЕК+ 6 июня 2020 г. (по итогам которого сокращение добычи было продлено на один месяц) продемонстрировало важную вещь: страны-участники ОПЕК+ полностью возобновили сотрудничество после мартовской размолвки и продолжают контролировать ситуацию на нефтяных рынках. Решение также создало прецедент пересмотра сокращения объемов добычи на ежемесячной основе и указало на то, что при неблагоприятной динамике цен возможно дополнительно сокращение объемов добычи", - пишут Александр Бурганский и Давид Оганесян. "После того как в мае-июне цена Brent восстановилась на 73%, текущая цена на нефть ($42,6/барр.) теперь превышает наш прогноз средней цены на 3 кв. 2020 г. – $40/барр.; при этом приверженность ОПЕК+ поддержанию равновесия на рынке нефти укрепляет нас в ожиданиях дальнейшего восстановления цен на нефть в среднем до $40/барр. в 3 квартале и $45/барр. в 4 квартале 2020 г., - указывают специалисты. - Мы считаем этот уровень достаточным для поддержания адекватного уровня резервных добывающих мощностей в краткосрочной перспективе, которые позволят удовлетворить посткарантинный подъем спроса. При этом мы по-прежнему ожидаем, что в 2021 г. цена на нефть вернется к долгосрочному равновесному значению в $50/барр. Наши ожидания роста цен на нефть также поддерживаются существенным уменьшением контанго по фьючерсам на 1 год, который снизился всего до 5% с пикового значения 80% на 21 апреля 2020 г."
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