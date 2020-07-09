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09 июля 2020 года 11:43
Справедливый уровень доходности нового выпуска Гидромашсервис-2бо составляет 7,80-8,00% - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают справедливой доходностью нового 10-летнего выпуска облигаций Гидромашсервис-2бо диапазон 7,80-8,00%, говорится в обзоре компании. Гидромашсервис (ГМС) в четверг, 9 июля, будет собирать заявки на 10-летний выпуск Гидромашсервис-2бо объемом 3 млрд рублей и офертой через 3 года. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 8,00-8,25%, что соответствует доходности к оферте 8,16-8,42%. "На наш взгляд, доходность нового выпуска ГМС должна быть выше сравнимых по рейтингам бумаг ЛСР (NR/B1/B+; Эксперт РА: ruA), так как кредитный профиль последней, по нашему мнению, выглядит сильнее. Тем не менее, премия должна быть меньше 70 б.п., которые предлагают бумаги ГК "Эталон" (S&P: В-; Эксперт РА: ruBBB+) к ЛСР. Мы считаем справедливой доходность Гидромашсервис-2бо в диапазоне 7,80-8,00%, что соответствует купону 7,65-7,85%", - пишут в BCS GM. ГМС – машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ, энергетики и др. Основные клиенты – крупнейшие российские нефтегазовые компании: "Газпром", "Роснефть", "Газпром нефть", "Новатэк" и пр. Вместе с тем доля этих 4-х крупнейших клиентов в выручке за 2019 г. составила около 52% (55% в 2018). Основные бенефициары ГМС: Владимир Лукьяненко – 27,4%, Герман Цой – 19,8%, менеджмент и связанные лица – 30,1%, в свободном обращении – около 19,4%. В 2019 г. финансовые метрики ГМС казались под давлением: выручка снизилась на 2% г/г - до 51,4 млрд руб. Рост продаж компрессорного и насосного оборудования (48% и 11% г/г соответственно) частично компенсировали падение продаж в нефтегазовом сегменте (-38% г/г). Слабые результаты объясняются сокращением портфеля заказов еще во 2П18, а также переносом завершения части контрактов на 2020 г. В последние 2 года свободный денежный поток находился в отрицательной зоне, в том числе из-за достаточно высокой M&A активности. На фоне дивидендов чистый долг увеличился в 2019 г. на 10% г/г - до 14,4 млрд руб., в результате долговая нагрузка поднялась до уровня 3,2х против 2,1х в 2018 г. Компания опубликовала отдельные цифры за 1К20, отразившие восстановление финансовых показателей: выручка поднялась на 3% г/г - до 9,1 млрд руб., что отчасти связано с реализацией отложенных ранее контрактов. За 1К20 ГМС нарастил бэклог (+31% к/к - до 58,7 млрд руб.), что поддержит рост доходов в краткосрочной перспективе. "Мы считаем, что ГМС не будет существенно наращивать долг – больших потребностей в капвложениях нет, поддерживающий CapEx оценивается в 1,0-1,5 млрд руб. в год. Менеджмент заявляет, что готов минимизировать дивиденды на время кризиса. Компания значительно оптимизировала структуру долгового портфеля: на 1 мая объем долга к погашению в 2020 г. составил всего 0,8 млрд руб., но уже в 2021 г. к погашению предстоит 7,0 млрд руб., и компании придется заняться рефинансированием. Мы видим риски того, что далее на фоне замедления экономической активности и особенно в нефтяной отрасли из-за сокращения добычи нефти приток новых контрактов может быть ограничен и вновь может усилиться давление на кредитные метрики", - указывают аналитики BCS Global Markets.
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Компании упоминаемые в новости: Гидромашсервис
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