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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовый рынок США в четверг будет снижаться - ITI Capital
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09 июля 2020 года 10:49
Фондовый рынок США в четверг будет снижаться - ITI Capital
Фондовый рынок США в четверг будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в четверг снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США, отмечают аналитики. В среду прирост выявленных случаев обновил рекорд и составил 61 тысячу. "Мы ожидаем, что в четверг фондовый рынок США будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране. Поддержку индексам могут оказать положительная статистика по инфляции из Китая, которая указывает на восстановление, и статистика по числу вакансий из США", - указывают специалисты компании. Эксперты ITI Capital отмечают, что в четверг в фокусе инвесторов на российском рынке акций будут находиться "АЛРОСА" и НЛМК в связи с последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. "АЛРОСА" выплатит 2,63 руб./ао, дивидендная доходность составит по обыкновенной акции 3,98%. НЛМК выплатит 3,21 руб./ао, дивидендная доходность составит по обыкновенной акции 2,24%.
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09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:08
Особых поводов для роста нефти нет, возможный диапазон нефтяных цен в четверг - 41-43 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика по запасам в США вышла неоднозначной, считают аналитики банка. С одной стороны, запасы бензинов упали сильнее ожиданий, на 4,8 млн барр., с другой -... читать дальше
.09 июля 2020 года 09:51
ИК "Алго Капитал" полагает, что в ближайшие дни вполне вероятны новые попытки пробоя отметки $44 за баррель Brent, говорится в комментарии компании. Среди внешних макроэкономических данных, опубликованных в среду, по мнению старшего риск-менеджера компании Виталия Манжоса, стоит обратить... читать дальше
.09 июля 2020 года 09:08
Мягкая денежная политика центробанков будет способствовать сильному спросу на золото - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Мягкая денежная политика, которую проводят центробанки, будет способствовать сильному спросу на золото, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". "Цена золота достигла 8-летнего максимума, но на пути "быков" есть уровень сопротивления в 1840 долларов и есть также сопротивление 1890... читать дальше
.08 июля 2020 года 18:43
Цены на золото, вероятно, протестируют девятилетний максимум в ближайшие недели - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что цены на золото должны будут протестировать девятилетний максимум в ближайшие недели, поскольку инвесторы из месяца в месяц наращивают объемы вложений в обеспеченные золотыми слитками ETF. Также это напрямую связано с обещаниями правительств и... читать дальше
.08 июля 2020 года 17:59
На рынке ожидается увеличение дефицита нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Июльские данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что баланс мирового рынка нефти на конец июня 2020 г. уже стал дефицитным в размере 1,9 млн бар в сутки (мбс). В июле ожидается... читать дальше
.08 июля 2020 года 14:22
Вероятность роста котировок золота выше $1800 за унцию большая, учитывая благоприятный фундаментальный фон для драгоценного металла, говорится в комментарии Julius Baer. "Технические трейдеры выходят на рынок, в то время как спрос на защитные активы остается высоким, особенно в странах, которые... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.08 июля 2020 года 11:57
Инвестиционный спрос толкает рынок золота вверх, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отмечает, что в 1 полугодии 2020 г. запасы золота в ETF-фондах выросли на рекордную величину 734 т. Это почти перекрывает ожидаемое на 872 т... читать дальше
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