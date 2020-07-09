Возможно дальнейшее снижение доходности рублевых облигаций - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в четверг возможно дальнейшее снижение доходности рублевых облигаций, сообщается в обзоре банка.

Цены рублевых облигаций в среду продолжили восстановительный рост, констатируют специалисты банка. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 4 б.п., до 5,85% годовых.

Аукционы Минфина РФ в среду продемонстрировали возврат интереса крупных инвесторов к ОФЗ. Спрос на размещаемый шестилетний флоатер составил 265 млрд руб. Минфин в этот раз проявил большую гибкость и удовлетворил заявки на 64,3 млрд руб., определив цену отсечения 98,5% от номинала.

Утром четверга на глобальных рынках наблюдается восстановление "аппетита" к риску, что может поддержать дальнейшее снижение доходности рублевых облигаций, указывают в Промсвязьбанке.