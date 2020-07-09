Особых поводов для роста нефти в четверг нет - Промсвязьбанк

Особых поводов для роста нефти нет, возможный диапазон нефтяных цен в четверг - 41-43 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Статистика по запасам в США вышла неоднозначной, считают аналитики банка. С одной стороны, запасы бензинов упали сильнее ожиданий, на 4,8 млн барр., с другой - запасы сырой нефти подскочили на 5,7 млн барр. на фоне рекордного за 8 лет импорта из Мексики. Запасы в Кушинге также выросли, прибавили и запасы дистиллятов (+3,1 млн барр.). Спрос на бензин постепенно восстанавливается от падения на 25% в апреле-мае, но остается еще на 12,5% ниже уровня год назад.

"Мы не видим особых поводов для роста нефти при таких данных. Плюс сдерживающим фактором может выступать напряженная ситуация с ростом числа заболевших коронавирусом в Америке и повторные локдауны. Ждем нефть в четверг в диапазоне 41-43 долл./барр." - указывают специалисты Промсвязьбанка.