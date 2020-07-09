Возможен уход индекса Мосбиржи ниже 2800 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в среду оставался под умеренным давлением, отступив в нижнюю часть проторговываемой на этой неделе зоны 2800-2850 пунктов ввиду невнятной динамики нефти и европейских рынков, обусловивших выборочный спрос на "фишки", и постдивидендных отсечек по ряду бумаг, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. В четверг без учета дивидендов начнут торговаться акции "ЛУКОЙЛа", что в условиях неоднозначной внешней конъюнктуры может увести индекс Мосбиржи ниже 2800 пунктов, отмечает он в комментарии банка.