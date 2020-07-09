.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи откроет торги четверга умеренным изменением в пределах 0,5% - ИК "Алго Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 июля 2020 года 09:28
Индекс Мосбиржи откроет торги четверга умеренным изменением в пределах 0,5% - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торги четверга умеренным изменением в пределах 0,5%, , в диапазоне 2800-2830 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2800-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2830, 2840 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует достаточно неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос. Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине торгов четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (17:30 мск), отмечает В. Манжос.
.
09 июля 2020 года 15:24
Золото краткосрочно выглядит перегретым, в связи с чем консолидируется чуть ниже долгосрочного сопротивления 1830 долларов/унцию, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Пробой указанной отметки в условиях распространения коронавируса не исключен, что открыло бы перед металлом... читать дальше
.09 июля 2020 года 12:03
Худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента - "Ренессанс Капитал"
Аналитики "Ренессанс Капитала" полагают, что худшее для нефтяного сектора уже позади, в особенности для перерабатывающего сегмента, и второе полугодие будет более позитивным, говорится в обзоре компании. Целая совокупность негативных факторов, а именно падение цен на нефть и нефтепродукты из-за... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:49
Фондовый рынок США в четверг будет снижаться на фоне растущего количества заболевших COVID-19 в стране, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в четверг снижаются на фоне роста числа заболевших COVID-19 в США, отмечают аналитики. В среду прирост выявленных случаев обновил... читать дальше
.09 июля 2020 года 10:08
Особых поводов для роста нефти нет, возможный диапазон нефтяных цен в четверг - 41-43 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Статистика по запасам в США вышла неоднозначной, считают аналитики банка. С одной стороны, запасы бензинов упали сильнее ожиданий, на 4,8 млн барр., с другой -... читать дальше
.09 июля 2020 года 09:51
ИК "Алго Капитал" полагает, что в ближайшие дни вполне вероятны новые попытки пробоя отметки $44 за баррель Brent, говорится в комментарии компании. Среди внешних макроэкономических данных, опубликованных в среду, по мнению старшего риск-менеджера компании Виталия Манжоса, стоит обратить... читать дальше
.09 июля 2020 года 09:08
Мягкая денежная политика центробанков будет способствовать сильному спросу на золото - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Мягкая денежная политика, которую проводят центробанки, будет способствовать сильному спросу на золото, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". "Цена золота достигла 8-летнего максимума, но на пути "быков" есть уровень сопротивления в 1840 долларов и есть также сопротивление 1890... читать дальше
.08 июля 2020 года 18:43
Цены на золото, вероятно, протестируют девятилетний максимум в ближайшие недели - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что цены на золото должны будут протестировать девятилетний максимум в ближайшие недели, поскольку инвесторы из месяца в месяц наращивают объемы вложений в обеспеченные золотыми слитками ETF. Также это напрямую связано с обещаниями правительств и... читать дальше
.08 июля 2020 года 17:59
На рынке ожидается увеличение дефицита нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Июльские данные Управления энергетической информации США (EIA) показали, что баланс мирового рынка нефти на конец июня 2020 г. уже стал дефицитным в размере 1,9 млн бар в сутки (мбс). В июле ожидается... читать дальше
.08 июля 2020 года 14:22
Вероятность роста котировок золота выше $1800 за унцию большая, учитывая благоприятный фундаментальный фон для драгоценного металла, говорится в комментарии Julius Baer. "Технические трейдеры выходят на рынок, в то время как спрос на защитные активы остается высоким, особенно в странах, которые... читать дальше
.08 июля 2020 года 13:37
Мировая пандемия коронавируса продолжает оказывать влияние рынок урана, стимулируя рост цен. По данным британского инвестфонда Yellow Cake, специализирующегося на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана (промежуточный продукт переработки природного урана), спотовый рынок завершил 2019... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.