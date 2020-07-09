Индекс Мосбиржи откроет торги четверга умеренным изменением в пределах 0,5% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торги четверга умеренным изменением в пределах 0,5%, , в диапазоне 2800-2830 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2800-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2830, 2840 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует достаточно неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер компании Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине торгов четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (17:30 мск), отмечает В. Манжос.